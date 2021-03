Subaru - La Outback Wilderness debutta negli Usa (Di mercoledì 31 marzo 2021) Dopo aver diffuso alcuni teaser, la Subaru ha presentato quella che definisce "la Outback più capace di sempre": la Wilderness. La vettura, il cui prezzo di listino non è ancora stato comunicato, per il momento sarà commercializzata solo negli Stati Uniti e dovrebbe essere la prima di una serie di modelli che sfoggeranno questo nuovo marchio. Caratteristiche fuoristrada migliorate. La nuova versione della Suv è spinta da un 2.4 boxer turbobenzina da 260 CV e 277 Nm di coppia abbinato al cambio Cvt Lineartronic e alla trazione integrale. Quest'ultima vanta un differenziale posteriore rivisto, che permette alla vettura di affrontare strade ghiaiose con pendenze fino al 40%, e una versione aggiornata del sistema X-Mode, che include le modalità specifiche per la guida su neve e fango. La Wilderness vanta ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 31 marzo 2021) Dopo aver diffuso alcuni teaser, laha presentato quella che definisce "lapiù capace di sempre": la. La vettura, il cui prezzo di listino non è ancora stato comunicato, per il momento sarà commercializzata soloStati Uniti e dovrebbe essere la prima di una serie di modelli che sfoggeranno questo nuovo marchio. Caratteristiche fuoristrada migliorate. La nuova versione della Suv è spinta da un 2.4 boxer turbobenzina da 260 CV e 277 Nm di coppia abbinato al cambio Cvt Lineartronic e alla trazione integrale. Quest'ultima vanta un differenziale posteriore rivisto, che permette alla vettura di affrontare strade ghiaiose con pendenze fino al 40%, e una versione aggiornata del sistema X-Mode, che include le modalità specifiche per la guida su neve e fango. Lavanta ...

