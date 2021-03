Studio Supernova localizzerà Inis

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Per la prima volta in Italiano l’amatissimo gioco di strategia e tattica:annuncia la prima edizione italiana di(di Christian Martinez, Matagot) pluripremiato gioco di controllo area senza dadi, ricco di elementi di strategia e tattica e forte di un setting con profonde radici nelle tradizioni e nella cultura celtica che prendonovita grazie alle eccezionali illustrazioni di Dimitri Bielak e Jim Fitzpatrick. Dettaglio carte di gioco – PhC:Ini giocatori si sfideranno per essere eletti a Re dell’isola che da il nome al gioco, obiettivo questo che possono raggiungere attraverso tre condizioni di vittoria differenti: Leadership, Territorio o Religione. Un gioco dalle regole semplici ma dalla ...

Studio Supernova ha annunciato la localizzazione di Inis, gioco di strategia e tattica ideato da Christian Martinez per l'editore francese Matagot. Il gioco, che ha riscosso grande successo di critica ...