Striscia la Notizia ripropone un vecchio video considerato offensivo | bufera sulla trasmissione | su Michelle Hunziker e su Gerry Scotti

A Striscia la Notizia ieri sera è andato in onda un servizio che riproponeva un segmento del programma Giass (game show condotto nel 2014 da Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu) e, in particolare, la parodia di Laura Boldrini. Nel corso di tale parodia, l'imitatore dell'ex Presidentessa della Camera dei Deputati ha reiteratamente pronunciato la parola n***o, altresì conosciuta come "N word", concludendo poi l'imitazione dicendo ad un ragazzo nero: "Vai Congo". Sul web non è tardata a scoppiare la polemica, anche e soprattutto per le reazioni dei conduttori, Gerry Scotti e Michelle Hunziker, i quali, secondo alcuni telespettatori, si sarebbero dovuti dissociare dalla parodia che usava la "N word" o, perlomeno, non riderci sopra.

enricobocchini : sono anni che lo ripeto ma è inutile lamentarsi se poi si continua a guardare imperterriti un palinsesto quindi ev… - AloneOnTheRopee : @Fedenwski Nessun layer extra Fede, è palese proprio perché Striscia La Notizia Se vuoi semplifica il messaggio, ma… - bianca_log : RT @CaipirEki: Ma poi chi vede striscia la notizia? Io credo di non conoscerne neanche uno (spero) - CaipirEki : Ma poi chi vede striscia la notizia? Io credo di non conoscerne neanche uno (spero) - Fedenwski : @AloneOnTheRopee È comunque striscia la notizia e non Ricky Gervais quindi non metterei layer extra su una roba del genere -