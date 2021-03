Storia di Silvia Dionisi | “Ho accettato che non sarei stata madre”

Leggi su dire

(Di mercoledì 31 marzo 2021) ROMA – “Io e la mia compagna abbiamo cercato per tre anni una maternità che non è arrivata. Ho sognato per tanto tempo di rimanere incinta, di vedere mio figlio, di travagliare, lo vedevo neonato e poi grande. Sempre un maschio. Il sogno si è infranto. Sono arrivati altri sogni. Poi è subentrata l’accettazione profonda del non dover essere mamma esclusiva di un figlio, ma di poter esser mamma di tutti e con il mio lavoro ho potuto tirar fuori la maternità. Sono madre di mia nipote, delle mie amiche e dei bambini che mi trovo di fronte nei percorsi che facciamo nelle scuole”. Così l’ostetrica Silvia Dionisi dell’associazione ‘Io sono‘ si è raccontata nel suo video monologo ‘Pancia piatta’, scritto con Francesca Romana Miceli Picardi per il programma promosso dalla Casa internazionale delle Donne di Roma ‘La casa (s)piazza’. Una confessione, quella di Silvia Dionisi, senza nascondere nulla di un vissuto intimo così doloroso e del percorso di accettazione affrontato. L’illuminazione arriva quando una sua amica medica, come racconta nel video, le ha detto: ‘Tutto quello che stai facendo con un figlio non avresti avuto tempo di farlo’. UNA VITA TRASFORMATA IN MISSIONE