Stop alle grandi navi a Venezia: il cdm dà il via libera al decreto (Di mercoledì 31 marzo 2021) C’è il timbro del Governo Draghi adesso a decretare la decisione di espellere le navi da crociera dalla laguna di Venezia. Basta ai rischi per la città di cristallo connessi al passaggio dei ‘giganti del mare’ davanti a San Marco, come avvenne il 2 giugno 2019, quando la Mcs Opera si schiantò contro la banchina di San Basilio. Il consiglio dei ministri ha approvato un decreto legge per la disciplina del traffico crocieristico nella laguna. Il testo del dl prevede un concorso di idee per realizzare punti di attracco per le navi fuori dalle acque protette della laguna di Venezia. Entro 60 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento, l’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Settentrionale dovrà a lanciare un concorso di idee articolato in due fasi: “per l’elaborazione di ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 31 marzo 2021) C’è il timbro del Governo Draghi adesso a decretare la decisione di espellere leda crociera dalla laguna di. Basta ai rischi per la città di cristallo connessi al passaggio dei ‘giganti del mare’ davanti a San Marco, come avvenne il 2 giugno 2019, quando la Mcs Opera si schiantò contro la banchina di San Basilio. Il consiglio dei ministri ha approvato unlegge per la disciplina del traffico crocieristico nella laguna. Il testo del dl prevede un concorso di idee per realizzare punti di attracco per lefuori dacque protette della laguna di. Entro 60 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento, l’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Settentrionale dovrà a lanciare un concorso di idee articolato in due fasi: “per l’elaborazione di ...

Agenzia_Ansa : Nessuna zona gialla fino al 30 aprile ma possibili deroghe nel caso di bassi contagi e dati particolarmente buoni s… - HuffPostItalia : Stop alle grandi navi a Venezia: il cdm dà il via libera al decreto - amnestyitalia : #Myanmar Le autorità devono cessare immediatamente l’uso di leggi repressive per maltrattare, arrestare e imprigion… - AntonellaRina : RT @HuffPostItalia: Stop alle grandi navi a Venezia: il cdm dà il via libera al decreto - RosaMaiuccaro : RT @HuffPostItalia: Stop alle grandi navi a Venezia: il cdm dà il via libera al decreto -