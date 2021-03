Stipendi super e rinnovi a salire | per i calciatori il Covid non esiste

Leggi su panorama

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Guai ad avere un top player in scadenza o quasi nell'era del. Guai ad avere come interlocutore uno dei procuratori di grido - Mino Raiola ma non solo - evidentemente incuranti della crisi che ha colpito il mondo intero con la pandemia e, restando al piccolo orticello del pallone, sta mettendo in ginocchio tutti i club. Nessuno escluso. Guai, perché la dieta dimagrante del calcio sembra valere per tutti tranne che per loro. Non basta che sia spiegato come in un paio d'anno le società europee maggiori vedranno smaterializzarsi ricavi per 7-8 miliardi di euro e nemmeno che si ormai chiaro come buona parte di quei denari dovranno essere immessi nel sistema dai proprietari per evitare il default. Se avranno la forza di iniettarli e non saranno a loro volta alle prese con la crisi nei rispettivi settori industriali. Non basta giocare da un anno in stadi vuoti, vedere ...