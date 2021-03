Stefano De Martino posta una foto e il web lo massacra | la sua risposta è da applausi

Leggi su baritalianews

(Di mercoledì 31 marzo 2021)Deè costantemente al centro del gossip, prima perché marito di Belen, poi per il divorzio, poi per la riappacificazione e, in ultimo, perchè ora Belen aspetta il suo secondo figlio che però non è di Dema del suo attuale compagno, con il quale la show girl argentina ha ritrovato il sorriso, Antonino Spinalbanese.De, che è sempre stato descritto come molto “birichino” da Maria De Filippi e da chiunque altro lo conosce bene, pare che sia stato la causa delle fine del matrimonio con la Rodriguez per le sue scappatelle, la più celebre delle quali, quella presunta dell’estate scorsa con Alessia Marcuzzi. In realtà, nessuno dei due ha mai confermato questa versione che, comunque rimane la più accreditata nel mondo del gossip.De ...