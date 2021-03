Stefano de Martino e il figlio Santiago si divertono così: il video virale (Di mercoledì 31 marzo 2021) Stefano De Martino non perde mai occasione di trascorrere del tempo con il figlio Santiago, nato dalla relazione con Belen Rodriguez. Insieme si mostrano felici e sorridenti sui social. Non a caso hanno realizzato un video simpatico che ha subito ottenuto tantissimi like. Stefano e il simpatico video Una pagina Instagram dedicata a Stefano De Martino ha pubblicato una serie di storie realizzate dal proprio idolo. Nella prima il conduttore di Made in Sud sta a testa in giù e con i piedi in aria: una posizione che non è alla portata di tutti. Sul sedere è seduto Santiago che si cimenta nella lettura di un libro . Cerca di nascondere la risata, ma ogni tentativo risulta essere inutile. A seguire ... Leggi su solonotizie24 (Di mercoledì 31 marzo 2021)Denon perde mai occasione di trascorrere del tempo con il, nato dalla relazione con Belen Rodriguez. Insieme si mostrano felici e sorridenti sui social. Non a caso hanno realizzato unsimpatico che ha subito ottenuto tantissimi like.e il simpaticoUna pagina Instagram dedicata aDeha pubblicato una serie di storie realizzate dal proprio idolo. Nella prima il conduttore di Made in Sud sta a testa in giù e con i piedi in aria: una posizione che non è alla portata di tutti. Sul sedere è sedutoche si cimenta nella lettura di un libro . Cerca di nascondere la risata, ma ogni tentativo risulta essere inutile. A seguire ...

Advertising

LaMammaN1 : - DSpettacolo : Emanuele Filiberto di Savoia è uno dei giudici di Amici insieme a Stefano De Martino e Stash: #Amici… - ilpensologo : Emanuele Filiberto di Savoia e Stefano De Martino giudici ad Amici. Un pirla ed un cafone. Perfetti per la tras… - zazoomblog : “Non è giusto non puoi farlo”. Stefano De Martino stavolta non gliela perdonano. “Ignoranza…” - #giusto #farlo”.… - GiuseppeporroIt : Amici 20, Stefano De Martino 'prende le distanze' da Rosa Di Grazia? Il like che insinua il dubbio (FOTO) #amici20… -