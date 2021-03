Steatosi epatica raddoppia il rischio di tumori gastrointestinali

Advertising

... comunemente presente nelle bevande in lattina o nei succhi di frutta, nel cibo trattato e nei dolci, e malattie come obesità, diabete di tipo 2 e lanon alcolica.... comunemente presente nelle bevande in lattina o nei succhi di frutta, nel cibo trattato e nei dolci, e malattie come obesità, diabete di tipo 2 e lanon alcolica. Secondo i ...Un rivoluzionario tipo di ecografia epatica non invasiva aiuta a identificare i pazienti a maggiore rischio di malattia grave Un nuovo studio pubblicato questo mese in Frontiers in Medicine (Gastroent ...Il consumo eccessivo di bevande gassate contenenti fruttosio possono mettere a repentaglio il sistema immunitario. A sostenerlo una nuova ricerca condotta presso la Swansea University, l’Università di ...