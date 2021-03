(Di mercoledì 31 marzo 2021) Accordi&Disaccordi: Mughini e Sileri su Covid, Pasqua e… Il Fatto Quotidiano, pagina 13. Tornasul, come sempre in diretta alle 21.25, Accordi&Disaccordi: ospiti il senatore 5 Stelle e sottosegretario al ministero della Salute, Pierpaolo Sileri, e il giornalista Giampiero Mughini. Con i conduttorie Luca Sommi si parlerà di campagna vaccinale e delle possibili riaperture, su scala regionale o nazionale, dopo Pasqua, alla luce dello scontro tra il premier Mario Draghi e il leader della Lega Matteo Salvini. Non mancherà lo spazio di approfondimento politico con Marco Travaglio e le incursioni satiriche di Martina Dell’Ombra. (Nella foto, da sinistra,, Marco Travaglio e Luca Sommi) TvZoom.

Advertising

borghi_claudio : Il mio intervento stasera alla conferenza sul lockdown e evidenza scientifica. - teatroallascala : Stasera alle ore 20 i nostri Primi ballerini, Solisti e artisti del Corpo di ballo celebrano la… - tvzoomitalia : Stasera sul Nove uno speciale sui vaccini. Condotto da chi? Andrea Scanzi @nove @aedtalkshow - luciodigaetano : RT @liberalunicorno: Sono super orgoglioso di poter contribuire a questa rubrica sul canale Twich di @liberioltre. Stasera abbiamo parlato… - IICPietroburgo : ??Retrospettiva online di #SergioCastellitto 31/03 - 30/04 con 4 film: Non ti muovere, Fortunata, La bellezza del so… -

Ultime Notizie dalla rete : Stasera sul

ComingSoon.it

IL CASO Denise Pipitone è in Russia?'Chi l'ha visto?' tornacaso Nella trasmissione ditorner a occuparsi del caso il programma "Chi l'ha visto?" . Il legale e Piera Maggio sono ......sua edizione odierna anticipa le possibili scelte di Roberto Mancini per la partita ditra ... PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIENAPOLI CLICCA QUI Veretout, l'ag. precisa: "Jordan a Napoli non ...Scopriamo cosa rivelano le anticipazioni. Stasera in tv Svegliati amore mio: ecco tutte le anticipazioni del secondo episodio Questo secondo appuntamento sarà incentrato sull’incidente all’acciaieria.A parlarne è Federica Sciarelli, conduttrice di Chi l’ha visto?, che stasera alle 21.20 su Rai3 mostrerà l’appello della ragazza. "Sarebbe troppo bello, un regalo enorme», dice Sciarelli in ...