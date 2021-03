"Stasera c'è una novità". Berlinguer in isolamento Covid, conduce da casa: in studio? Il nuovo Mauro Corona | Video (Di mercoledì 31 marzo 2021) "Buonasera e bentornati a Cartabianca". Dopo Andrea Scanzi, manca pure Bianca Berlinguer. Il talk di Rai3 è pieno di sorprese, non sempre positive. Dopo aver annunciato la sospensione dell'ospitata della penna del Fatto quotidiano, travolto dal caso vaccini e al centro anche di una inchiesta della Procura di Arezzo per aver avuto accesso al siero di AstraZeneca da "riservista", e pure di una indagine del comitato etico della Rai, a mancare in studio è anche la Berlinguer, appunto, la padrona di casa. "Stasera, e lo state vedendo tutti, c'è una novità - esordisce l'ex direttore del Tg3 -. Non sono nello studio, come sempre, ma andrò in onda dal soggiorno di casa mia perché è capitato anche a me come a milioni di italiani di entrare in contatto con una ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 31 marzo 2021) "Buonasera e bentornati a Cartabianca". Dopo Andrea Scanzi, manca pure Bianca. Il talk di Rai3 è pieno di sorprese, non sempre positive. Dopo aver annunciato la sospensione dell'ospitata della penna del Fatto quotidiano, travolto dal caso vaccini e al centro anche di una inchiesta della Procura di Arezzo per aver avuto accesso al siero di AstraZeneca da "riservista", e pure di una indagine del comitato etico della Rai, a mancare inè anche la, appunto, la padrona di. ", e lo state vedendo tutti, c'è una- esordisce l'ex direttore del Tg3 -. Non sono nello, come sempre, ma andrò in onda dal soggiorno dimia perché è capitato anche a me come a milioni di italiani di entrare in contatto con una ...

