Star Wars: The Bad Batch, nuovo trailer della serie animata (Di mercoledì 31 marzo 2021) The Bad Batch, un trailer ricco di azione e di nuove e vecchie conoscenze (Saw Gerrera a Fennec Shand e Rex) con i cinque eccentrici membri della Clone Force 99 pronti ad affrontare sfide di ogni genere. Quando uscirà The Bad Batch Uscirà il 4 maggio, The Bad Batch, la nuova serie animata targata Lucasfilm che debutterà in esclusiva su Disney+, la Disney ha diffuso un altro assaggio della serie, che si presenta come spin off della Guerra dei cloni insieme alla key art. Di cosa parla la serie animata Star Wars: The Bad Batch? Ambientata nel periodo immediatamente successivo alla proclamazione dell'Impero, The Bad ...

