Star Wars | The Bad Batch | la nuova serie animata in esclusiva su Disney+

Advertising

DisneyPlusIT : Star Wars: @TheBadBatch, una Serie Originale, dal 4 maggio su #DisneyPlus. #TheBadBatch - GLOS_School : Tra i docenti di traduzione crossmediale c’è anche Francesco Giannotta! ??????? La sua esperienza conta più di 200 pub… - stefanodonno75 : Daniela Pispico per I Quaderni del Bardo Edizioni : Disney+ | Star Wars: The Bad Batch | Trailer Uffic... - mcnamarasxxfray : RT @IRONL0KI: mi è appena balenato in testa un pensiero e se al mio futuro fidanzato non dovessero piacere la marvel star wars harry potter… - NerdPool_IT : Obi-Wan Kenobi: Jar Jar Binks non sarà nella serie Disney + su Star Wars -

Ultime Notizie dalla rete : Star Wars

Una coincidenza? Sicuramente no!: The Bad Batch , la nuova serie animata ambientata nell'universo fantascientifico di(la quarta dopo le apprezzate The Clone, Rebels e Resistance ) sarà disponibile in ...S tars: The Bad Batch ha una data di uscita su Disney Plus e sarà il 4 maggio 2021, scopriamo insieme il trailer: The Bad Batch è la nuova serie TV animata firmata da Lucasfilm che sarà disponibile su Disney Plus con la data di uscita confermata del 4 maggio 2021. La nuova serie è uno spin off del ...La serie animata originale targata Lucasfilm debutterà in streaming a partire dal 4 maggio. Una coincidenza? Sicuramente no! Star Wars: The Bad Batch, la nuova serie animata ambientata nell'universo f ...Durante il secondo episodio della nuova serie Marvel The Falcon and The Winter Soldier infatti è stato inserito un omaggio alla memorabile Principessa Leia. Possiamo osservare che in una scena un ...