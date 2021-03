' Star Wars' | arriva ' The Bad Batch' | ecco il trailer della nuova serie animata targata Lucasfilm

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Il 4 maggioin esclusiva su Disney + 'The Bad' , lache si presenta come spin off di ': The Clone' . In vista del debutto la Disney ha ...

Il 4 maggio arriva in esclusiva su Disney + 'The Bad Batch' , la nuova serie animata targata Lucasfilm che si presenta come spin off di ': The Clone' . In vista del debutto la Disney ha diffuso un assaggio della serie: un trailer ricco di azione con i cinque eccentrici membri della Clone Force 99 pronti ad affrontare ...Dal protagonista di Big Fish - Storie di una vita incredibile, di Tim Burton, sino al giovane Obi - Wan Kenobi nella trilogia prequel di. Tutti lo ricordiamo anche per la sua partecipazione ...Durante il secondo episodio della nuova serie Marvel The Falcon and The Winter Soldier infatti è stato inserito un omaggio alla memorabile Principessa Leia. Possiamo osservare che in una scena un ...In queste ore è stato rilasciato il primo trailer della nuova serie animata di Star Wars, The Bad Batch, che conferma il ritorno di alcuni personaggi.