"Stanno insieme?". Alessandro Preziosi, il mistero sulla nuova fidanzata: "Ecco chi è" (Di mercoledì 31 marzo 2021) Alessandro Preziosi, il gossip non si arresta. L'attore ha tutti i riflettori puntati sulla sua vita sentimentale e privata. Ancora tati i pettegolezzi che si muovono intorno al mistero della donna che avrebbe saputo rubare il cuore del sex symbol del piccolo schermo. Pare che la compagna dell'attore abbia finalmente un nome ed è quello di Costanza. Eppure manca ancora l'ufficializzazione. Il loro nido d'amore è uno scenario romantico per eccellenza ovvero Roma, città dove pare che i due riescano a ritagliarsi dei momenti tutti propri e provati dove incontrarsi e allontanarsi dagli impegni lavorativi. È il magazine Chi che diffonde la notizia, infatti si legge: "L'attore ha una nuova amica speciale nel cuore. Lei si chiama Costanza e i due si frequentano nella Capitale ormai da qualche tempo".



