“Spy story” a Roma, ufficiale della Marina militare passava notizie ai russi: arrestato dai Ros (Di mercoledì 31 marzo 2021) Un ufficiale delle Forze Armate russe di stanza in Italia e un ufficiale della nostra Marina militare fermati ieri con le accuse di spionaggio e rivelazione di segreto. A condurre l’operazione, i carabinieri del Ros su mandato della direzione della procura della Repubblica di Roma. All’operazione hanno contribuito gran parte degli apparati italiani: dall’Aisi, che ha condotto una prolungata attività informativa, allo Stato Maggiore della Difesa, che ha garantito alla nostra intelligence il necessario supporto. Alla fine, l’attività investigativa ha consentito di individuare i protagonisti della presunta spy story. L’agente di Mosca è in stato di fermo Per entrambi l’accusa è di ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 31 marzo 2021) Undelle Forze Armate russe di stanza in Italia e unnostrafermati ieri con le accuse di spionaggio e rivelazione di segreto. A condurre l’operazione, i carabinieri del Ros su mandatodirezioneprocuraRepubblica di. All’operazione hanno contribuito gran parte degli apparati italiani: dall’Aisi, che ha condotto una prolungata attività informativa, allo Stato MaggioreDifesa, che ha garantito alla nostra intelligence il necessario supporto. Alla fine, l’attività investigativa ha consentito di individuare i protagonistipresunta spy. L’agente di Mosca è in stato di fermo Per entrambi l’accusa è di ...

