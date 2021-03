Spregiudicati | rapaci | impuniti

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Sono gli imprenditori dei nostri tempi. Che puntano solo a massimizzare i profitti, senza curarsi delle ricadute del loro esproprio proprietario. Sono trascorsi quasi cinquant'anni da quando Eugenio Scalfari e Giuseppe Turani scrissero Razza padrona. Il libro raccontava il tramonto dei vecchi padroni, cioè l'indebolimento dell'imprenditoria privata italiana, e l'ascesa di una borghesia di Stato in grado di condizionare non solo l'economia, ma anche la politica. Dagli anni di Enrico Mattei, l'ex partigiano che inventò l'Eni, si era passati a quelli di Eugenio Cefis, l'uomo che tra il 1971 e il 1977 fu presidente di Montedison, cioè della chimica italiana. Le Partecipazioni statali erano il perno di un sistema e i cosiddetti boiardi di enti chiamati Eni, Iri, Efim, Egam ne erano gli interpreti incontrastati. Quella a cui assistemmo fu una stagione di saccheggio delle casse dello Stato, ...

