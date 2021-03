Spostamenti, visite e tempo libero: ecco le regole di Pasqua in Liguria (Di mercoledì 31 marzo 2021) Come cambiano le norme per sport ed escursioni, pic-nic vietati. Sì alla messa, no alla Via Crucis. Sconfinamenti dal Comune possibili per curare gli orti. È permesso portare i bambini nei parchi Leggi su ilsecoloxix (Di mercoledì 31 marzo 2021) Come cambiano le norme per sport ed escursioni, pic-nic vietati. Sì alla messa, no alla Via Crucis. Sconfinamenti dal Comune possibili per curare gli orti. È permesso portare i bambini nei parchi

