Advertising

napolista : Sportitalia conferma il calcio argentino: accordo fino al 2024 La rete ha sottoscritto la nuova intesa per il pross… - andrea_82b15 : Nel frattempo #Sportitalia si conferma unico vero antagonista dei siti porno con un nuovo acquisto direttamente da… -

Ultime Notizie dalla rete : Sportitalia conferma

IlNapolista

Napoli - Durante 'Arena Maradona' su Radio Crc è intervenuto Paolo Bargiggia , giornalista di. "Da quello che so, De Laurentiis ha già iniziato un'opera di riavvicinamento a Gattuso " ha detto Bargiggia a Radio Crc " dai segnali che ho colto, pare che in caso di qualificazione in ...In aggiunta, ricordiamo che, emittente ufficiale del campionato Primavera 1, metterà a ... con l 'ultimo 0 - 3 rifilato a domicilio al Torino adella qualità della formazione ...Sportitalia si conferma la casa del grande calcio sudamericano e annuncia l’accordo per la trasmissione in esclusiva delle partite del campionato argentino Liga Profesional ...In attesa dell'annuncio ufficiale da parte della Juventus, rimbalza, riportata da Sportitalia, la notizia relativa alla positività del ventitreenne difensore centrale turco Merih ...