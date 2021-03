Sport | City-Messi | caso chiuso Non ci sarà nessuna proposta degli inglesi

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Lionelnon andrà al Manchesterla prossima stagione, almeno secondo il quotidiano spagnolo. Il club inglese non presenterà alcuna offerta al campione argentino. L’obiettivo dei Citizen si sposta ad un attaccante top per sostituire Aguero e fra i nomi fatti daci sono Haaland, Kane e Lukaku. Il quotidiano spagnolo aggiunge che cresce la convinzione di un rinnovo dicon il Barcellona per restare ancora in blaugrana. Solo un passo avanti della ‘pulce’ potrebbe far cambiare le cose, ma al momento il futuro dell’argentino non sembra lontano da Barcellona. Foto: Twitter ufficiale Barcellona L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

sport : #PortadaSPORT ??? | #ConfidencialSPORT?? ?Messi-City CASO CERRADO? - CorriereQ : Il City di Pep è in grado di farne a meno, ma Aguero è ancora un affare - Todomercadoweb : Sport: 'Messi-City, caso cerrado'. - Baltimore69_ : RT @sport: #PortadaSPORT ??? | #ConfidencialSPORT?? ?Messi-City CASO CERRADO? - planete_barca : RT @sport: #PortadaSPORT ??? | #ConfidencialSPORT?? ?Messi-City CASO CERRADO? -

Ultime Notizie dalla rete : Sport City

... " Ma non si può giocare nei campetti per le restrizioni Covid ", o anche: " Ma non è vietato farenei circoli sportivi?". E poi un altro utente ha scritto: " Stefano De Martino può giocare, io ......ha annunciato nei giorni scorsi la decisione di svincolarsi a parametro zero dal Manchester... e secondo quanto riporta la Gazzetta delloi primi sondaggi risalgono ad alcuni mesi fa. Fabio ...Sergio Aguero è diventato da pochi giorni l’obiettivo di mercato dei grandi club europei, in seguito all’annuncio dell’addio a fine stagione tra il Kun e il Manchester City, pronti a separarsi dopo an ...Una notizia lanciata oggi in prima pagina dalla Gazzetta dello Sport, però, ha riaperto il dibattito sul portoghese e fatto sorgere nuovi dubbi sulla sua permanenza alla Juve. Secondo il quotidiano, i ...