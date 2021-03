Spiral – L’eredità di Saw: il trailer italiano del film (Di mercoledì 31 marzo 2021) Il franchise horror Saw torna sul grande schermo per un nono appuntamento con l’imminente Spiral – L’eredità di Saw, con Chris Rock e Samuel L. Jackson! Da dove nasce l’idea? Questo reboot è nato da un’idea dello stesso Chris Rock, il quale nel film interpreta il detective Ezekiel “Zeke” Banks. Il trailer ufficiale rivela che questo nuovo capitolo della serie, però, si discosta dalle sue radici profondamente horror per addentrarsi nel territorio dei thriller. Spiral – L’eredità di Saw-Trama Spiral – L’eredità di Saw segue le vicende di Ezekiel “Zeke” Banks che insieme al suo partner lavora all’ombra di Marcus Banks, un veterano della polizia particolarmente stimato, indagando su una serie di omicidi che sembrano avere molte cose in comune ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di mercoledì 31 marzo 2021) Il franchise horror Saw torna sul grande schermo per un nono appuntamento con l’imminentedi Saw, con Chris Rock e Samuel L. Jackson! Da dove nasce l’idea? Questo reboot è nato da un’idea dello stesso Chris Rock, il quale nelinterpreta il detective Ezekiel “Zeke” Banks. Ilufficiale rivela che questo nuovo capitolo della serie, però, si discosta dalle sue radici profondamente horror per addentrarsi nel territorio dei thriller.di Saw-Tramadi Saw segue le vicende di Ezekiel “Zeke” Banks che insieme al suo partner lavora all’ombra di Marcus Banks, un veterano della polizia particolarmente stimato, indagando su una serie di omicidi che sembrano avere molte cose in comune ...

