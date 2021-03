Spionaggio | ufficiale Marina arrestato | scambiati documenti classificati di natura militare

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Roma, 31 mar. (Adnkronos) - Ioggetto dello scambio fra l'della, un capitano di fregata, e undelle Forze armate russe erano esclusivamente di. L'italiano,e finito in carcere, consegnava copie diche passavano dallo Stato Maggiore della Difesa in cambio di denaro. Lo scambio, secondo quanto accertato dall'inchiesta della Procura di Roma, è avvenuto in un parcheggio della Capitale dove i due sono stati poi fermati in flagranza.