Spionaggio | ufficiale Marina arrestato | 5mila euro per scambio documenti

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Roma, 31 mar. (Adnkronos) - Cinquemilain contanti è la cifra oggetto dellodifra l'della, un capitano di fregata, e undelle Forze armate russe fermati in flagranza dai carabinieri del Ros, coordinati dalla Procura di Roma. La somma è stata sequestrata subito dopo loavvenuto in un parcheggio della Capitale. Il capitano di fregata è stato trasferito in carcere ed è accusato di procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato,politico-militare,di notizie di cui è stata vietata la divulgazione.

... da parte dei carabinieri del Ros, di un militare della marina italiana con l'accusa di. Con lui è stato posto in stato di fermo anche unrusso. I due sono stati bloccati durante ...Attesi aggiornamenti nel corso delle prossime ore sulla vicenda, che ha acceso l'allarme: non è ancora chiaro quale tipo di informazioni sono state girate all'russo, ciò che è ...Documenti classificati a un ufficiale russo in cambio di denaro? L’Italia dà il suo piccolo contributo alla guerra fredda di Biden con la spy story del militare russo e del militare italiano che gioca ...Roma, 31 mar. (Adnkronos) - Cinquemila euro in contanti è la cifra oggetto dello scambio di documenti fra l’ufficiale della ... la sicurezza dello Stato, spionaggio politico-militare ...