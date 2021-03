Spionaggio, ufficiale italiano ha ricevuto 5mila euro per documenti (Di mercoledì 31 marzo 2021) Il capitano di fregata italiano arrestato per Spionaggio ha ricevuto 5mila euro in contanti dal militare russo al quale ha consegnato documenti militari segreti. Il denaro è stato sequestrato al ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 31 marzo 2021) Il capitano di fregataarrestato perhain contanti dal militare russo al quale ha consegnatomilitari segreti. Il denaro è stato sequestrato al ...

