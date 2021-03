Spionaggio: ufficiale arrestato, fotografava documenti da pc e li salvava su pen drive (Di mercoledì 31 marzo 2021) Roma, 31 mar. (Adnkronos) - fotografava documenti militari classificati dal monitor del computer e li scaricava in una ‘pennetta' che poi consegnava a un ufficiale delle forze armate russe. Così agiva Walter Biot, l'ufficiale della Marina, capitano di fregata arrestato in flagranza per Spionaggio ieri dai Carabinieri del Ros. La sim, che è stata sequestrata, verrà ora analizzata dagli investigatori. Secondo quanto si apprende, i 5mila euro ricevuti in cambio dall'ufficiale russo erano all'interno di scatole. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 31 marzo 2021) Roma, 31 mar. (Adnkronos) -militari classificati dal monitor del computer e li scaricava in una ‘pennetta' che poi consegnava a undelle forze armate russe. Così agiva Walter Biot, l'della Marina, capitano di fregatain flagranza perieri dai Carabinieri del Ros. La sim, che è stata sequestrata, verrà ora analizzata dagli investigatori. Secondo quanto si apprende, i 5mila euro ricevuti in cambio dall'russo erano all'interno di scatole.

