Spionaggio | tensione Italia-Russia Mosca annuncia possibili ritorsioni dopo espulsione funzionari

Roma, 31 mar – tensione Italia-Russia dopo l'arresto per Spionaggio di un ufficiale Italiano e l'espulsione di due funzionari russi. "Si tratta di un atto ostile di estrema gravità, e quindi abbiamo preso i provvedimenti adeguati". Così il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, intervenendo alle commissioni Affari esteri di Camera e Senato, sulla vicenda della cessione da parte di un ufficiale di Marina di documenti top secret Nato a un ufficiale russo in cambio di denaro. Spionaggio, Di Maio: "Espulsi due funzionari russi" "Su mie istruzioni – riporta Di Maio – il segretario generale del ministero degli Affari esteri, Elisabetta Belloni, ha convocato al ministero questa mattina l'ambasciatore della Federazione Russa".

