Spionaggio per Mosca | bloccati un alto ufficiale della Marina italiana e un militare russo

(Di mercoledì 31 marzo 2021) È un episodio gravissimo. Unosenza precedenti. Ieri sera sono statiune un, di stanza in Italia. Il capitano di fregata è stato bloccato nel corso di un incontro con l’, in servizio presso l’ambasciata di Roma. In base all’accusa ilitaliano stava consegnando documenti in cambio di denaro. Il capitano di fregata è stato arrestato mentre si sta valutando la posizione giuridica delalla luce del suo status diplomatico. I due sono stati fermati dopo una lunga indagine condotta dai Carabinieri del Ros con la collaborazione dell’Aisi, l’intelligence interna, e dello ...

L'agente della CIA Nathan Muir staandare in pensione quando scopre che il suo ex - socio Tom Bishop, con il quale ha condiviso numerose missioni, e' stato arrestato in Cina. ...Difendera' il maggiore Susan Turner dall'accusa die cercherà la verità. Su Sky Cinema dalle 21.15 Una notte in giallo. Il sogno di una donna di diventare una giornalistala ...Ha il sapore della spy story. Nella serata di ieri i carabinieri del Ros, sotto la direzione della Procura della Repubblica di Roma, hanno fermato un ufficiale della Marina Militare e un ...entrambi sono accusati di gravi reati attinenti allo spionaggio e alla sicurezza dello Stato. L'intervento è avvenuto in occasione di un incontro clandestino tra i due, che sono stati sorpresi ...