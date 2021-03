**Spionaggio: Pd, Biot mai nello staff Pinotti** (Di mercoledì 31 marzo 2021) Roma, 31 mar. (Adnkronos) - "Il capitano di fregata Walter Biot, arrestato oggi per spionaggio militare, non ha mai fatto parte dello staff del ministro della Difesa Roberta Pinotti. Ha lavorato, su designazione delle Forze Armate, nella sezione internazionale della Pubblica informazione del dicastero della Difesa, dal dicembre del 2010 all'agosto del 2015". E' quanto sottolinea una nota dell'Ufficio stampa del Gruppo Pd al Senato, in merito a quanto riportato da alcuni siti. "Si precisa inoltre -ricorda ancora la nota- che la responsabilità al dicastero della Difesa della senatrice Pinotti è iniziata a febbraio 2014 e si è conclusa a giugno 2018". Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 31 marzo 2021) Roma, 31 mar. (Adnkronos) - "Il capitano di fregata Walter, arrestato oggi per spionaggio militare, non ha mai fatto parte dellodel ministro della Difesa Roberta Pinotti. Ha lavorato, su designazione delle Forze Armate, nella sezione internazionale della Pubblica informazione del dicastero della Difesa, dal dicembre del 2010 all'agosto del 2015". E' quanto sottolinea una nota dell'Ufficio stampa del Gruppo Pd al Senato, in merito a quanto riportato da alcuni siti. "Si precisa inoltre -ricorda ancora la nota- che la responsabilità al dicastero della Difesa della senatrice Pinotti è iniziata a febbraio 2014 e si è conclusa a giugno 2018".

