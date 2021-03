**Spionaggio: Mosca, 'azione non conforme a livello relazioni bilaterali, possibili ritorsioni'** (Di mercoledì 31 marzo 2021) Mosca, 31 mar. (Adnkronos) - L'espulsione di due diplomatici russi da parte dell'Italia viene giudicata, dal ministero degli Esteri russo, come "non conforme al livello delle relazioni bilaterali" e per questo Mosca esprime "rammarico", scrive il sito del canale Tv della difesa Zvezda. "Stiamo chiarendo le circostanze di questa decisione", ha precisato il ministero degli Esteri, anticipando che saranno annunciate in seguito le possibili misure di ritorsione. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 31 marzo 2021), 31 mar. (Adnkronos) - L'espulsione di due diplomatici russi da parte dell'Italia viene giudicata, dal ministero degli Esteri russo, come "nonaldelle" e per questoesprime "rammarico", scrive il sito del canale Tv della difesa Zvezda. "Stiamo chiarendo le circostanze di questa decisione", ha precisato il ministero degli Esteri, anticipando che saranno annunciate in seguito lemisure di ritorsione.

