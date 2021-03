Spionaggio | il ministro Di Maio | ' Immediata espulsione dei due funzionari russi'

(Di mercoledì 31 marzo 2021) In seguito alle vicende che hanno coinvolto un ufficiale della Marina militare italiana e un ufficiale delle Forze Armate russe di stanza in Italia è ferma protesta del governo italiano e la richiesta ...

Advertising

Agenzia_Ansa : In relazione alla vicenda di spionaggio, il segretario generale del ministero degli affari esteri, Elisabetta Bello… - candeateo76 : RT @pigriziamoratti: L’effetto farfalla spiegato bene: un comico genovese nel 2009 decide di fondare un partito, nel 2021 Di Maio si ritrov… - Edoenonsolo : Scritto così sembra che l'Italia stia facendo spionaggio ai russi (il che probabilmente è vero, ma un ministro non… - Fen_church : RT @pigriziamoratti: L’effetto farfalla spiegato bene: un comico genovese nel 2009 decide di fondare un partito, nel 2021 Di Maio si ritrov… - gwisnotd3ad : RT @pigriziamoratti: L’effetto farfalla spiegato bene: un comico genovese nel 2009 decide di fondare un partito, nel 2021 Di Maio si ritrov… -

Ultime Notizie dalla rete : Spionaggio ministro

Ildegli Esteri, Luigi Di Maio con un post su Facebook: "In occasione della convocazione al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale dell'ambasciatore russo in ...Lo ha detto ildegli Esteri Luigi Di Maio durante una comunicazione al Senato. "Su mie istruzioni - ha ricordato Di Maio - , la Segretario Generale Belloni ha convocato al Ministero questa ...La procura della Capitale contesta al militare italiano i reati di procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato, spionaggio politico-militare ... su istruzioni del Ministro Luigi Di ...Facebook Shares E’ accaduto a Roma. Avrebbe ceduto documenti di natura militare in cambio di 5mila euro a militare delle Forze Armate russe. Procura militare apre fascicolo. Sono accusati di spionaggi ...