Spionaggio con la Russia, arrestato ufficiale della Marina Militare (Di mercoledì 31 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – I carabinieri del Ros, sotto la direzione della Procura di Roma, hanno fermato un ufficiale della Marina Militare e un ufficiale delle Forze armate russe di stanza nel nostro Paese. L’operazione, effettuata nell’ambito di una prolungata attività informativa condotta dall’Agenzia Informazioni Sicurezza Interna, con il supporto dello Stato Maggiore della Difesa, ha riguardato un capitano di fregata della Marina Militare e un ufficiale accreditato presso l’Ambasciata russa, entrambi accusati di gravi reati legati allo Spionaggio e alla sicurezza dello Stato. “L’intervento – spiegano gli inquirenti – è avvenuto in occasione di un incontro clandestino tra i due, sorpresi ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 31 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – I carabinieri del Ros, sotto la direzioneProcura di Roma, hanno fermato une undelle Forze armate russe di stanza nel nostro Paese. L’operazione, effettuata nell’ambito di una prolungata attività informativa condotta dall’Agenzia Informazioni Sicurezza Interna, con il supporto dello Stato MaggioreDifesa, ha riguardato un capitano di fregatae unaccreditato presso l’Ambasciata russa, entrambi accusati di gravi reati legati alloe alla sicurezza dello Stato. “L’intervento – spiegano gli inquirenti – è avvenuto in occasione di un incontro clandestino tra i due, sorpresi ...

