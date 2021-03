Spionaggio, chi è l’ufficiale della Marina arrestato (Di mercoledì 31 marzo 2021) E’ Walter Biot l’ufficiale della Marina arrestato per Spionaggio ieri dai Carabinieri del Ros. l’ufficiale è in servizio presso lo Stato maggiore della Difesa. Il capitano di fregata è stato trasferito in carcere ed è accusato di procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato, Spionaggio politico-militare, Spionaggio di notizie di cui è stata vietata la divulgazione. Biot avrebbe fotografato documenti militari classificati dal monitor del computer e li avrebbe scaricati in una ‘pennetta’ poi consegnata a un ufficiale delle forze armate russe. La sim, che è stata sequestrata, verrà ora analizzata dagli investigatori. Biot avrebbe ceduto documenti di natura militare in cambio di 5mila euro. Secondo quanto si apprende, i ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 31 marzo 2021) E’ Walter Biotperieri dai Carabinieri del Ros.è in servizio presso lo Stato maggioreDifesa. Il capitano di fregata è stato trasferito in carcere ed è accusato di procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato,politico-militare,di notizie di cui è stata vietata la divulgazione. Biot avrebbe fotografato documenti militari classificati dal monitor del computer e li avrebbe scaricati in una ‘pennetta’ poi consegnata a un ufficiale delle forze armate russe. La sim, che è stata sequestrata, verrà ora analizzata dagli investigatori. Biot avrebbe ceduto documenti di natura militare in cambio di 5mila euro. Secondo quanto si apprende, i ...

