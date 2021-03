Spionaggio, blitz Ros: così sono stati sorpresi l’ufficiale infedele e il funzionario russo (Di mercoledì 31 marzo 2021) Il copione dello scambio di documenti e soldi fra l’ufficiale “infedele” della Marina italiana e il funzionario russo era collaudato da mesi, forse più di un anno, e non cambiava mai: a quanto apprende l’Adnkronos, il funzionario russo scendeva dalla metropolitana al laghetto dell’Eur, zona a sud della Capitale, prendeva l’autobus a pochi metri dalla metro e dopo alcune fermate scendeva subito oltre il raccordo anulare: a Spinaceto, periferia romana. Qui dopo aver fatto lunghi sopralluoghi per controllare che l’ufficiale “reclutato” non fosse seguito dai servizi italiani e dalle forze di polizia, si incontrava con Walter Biot, militare della Marina italiana arrestato dal Ros dei carabinieri con l’accusa di Spionaggio, in un parcheggio non lontano da un ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 31 marzo 2021) Il copione dello scambio di documenti e soldi fra” della Marina italiana e ilera collaudato da mesi, forse più di un anno, e non cambiava mai: a quanto apprende l’Adnkronos, ilscendeva dalla metropolitana al laghetto dell’Eur, zona a sud della Capitale, prendeva l’autobus a pochi metri dalla metro e dopo alcune fermate scendeva subito oltre il raccordo anulare: a Spinaceto, periferia romana. Qui dopo aver fatto lunghi sopralluoghi per controllare che“reclutato” non fosse seguito dai servizi italiani e dalle forze di polizia, si incontrava con Walter Biot, militare della Marina italiana arrestato dal Ros dei carabinieri con l’accusa di, in un parcheggio non lontano da un ...

