Spionaggio | arrestato ufficiale italiano | vendeva segreti alla Russia

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Undella marina militare italiana è statodai carabinieri del Ros, dopo essere stato fermato assieme ad undelle forze armate russe: entrambi sono accusati di gravi reati attinenti allosicurezza dello Stato. Lo riporta il sito dell’Ansa. L’intervento è avvenuto in occasione di un incontro clandestino tra i due, che sono stati sorpresi mentre l’cedeva all’altro dei documenti ‘classificati’ in cambio di soldi. La posizione del cittadino straniero è tuttora al vaglio in relazione al suo status diplomatico. Il capitano di fregata della marina militare e l’accreditato presso l’ambasciata della federazione russa sono stati fermati ieri sera. L’intervento è stato effettuato dai ...

Roma, 31 mar. (Adnkronos) - In relazione a quanto riportato dagli organi di stampa circa l'operazione condotta ieri dai carabinieri del Ros, sotto la direzione della Procura della Repubblica di Roma, ...
Avrebbe consegnato dei documenti segreti a un ufficiale russo, il militare della Marina italiana arrestato ieri sera dai carabinieri del Ros in ...