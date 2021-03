Spionaggio | arrestato ufficiale italiano | informazioni top-secret alla Russia

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Undella Marina militare è statoperdopo aver venduto dei documenti segreti a un militare russo durante un incontro clandestino. ConvocatoFarnesina l’ambasciatore della. Credit: Ahmad Khateib/Getty ImagesUndella Marina militare italiana è statocon l’accusa di grave reato attinente allosicurezza dello Stato durante un incontro clandestino con unaccreditato presso l’Ambasciata Russa. La posizione del militare straniero è attualmente al vaglio in relazione al suo status diplomatico, che non ne permetterebbe l’arresto: al momento è in stato di fermo e dovrebbe essere espulso dal Paese. La Farnesina ha reso noto ...

... da parte dei carabinieri del Ros, di un militare della marina italiana con l'accusa di. ... 'Confermiamo che un membro dello staff dell'ufficio dell'addetto militare è statoa Roma ...un militare italiano: l'accusa è die rivelazione di segreto . Come riportato dai colleghi dell'Ansa, i carabinieri del Ros, sotto la direzione della Procura della Repubblica di ...L’ufficiale italiano, arrestato e finito in carcere, consegnava copie di documenti classificati che passavano dallo Stato Maggiore della Difesa in cambio di denaro. Lo scambio, secondo quanto ...Il capitano di fregata è stato trasferito in carcere ed è accusato di procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato, spionaggio politico-militare, spionaggio di notizie di cui è stata ...