Spionaggio | arrestato ufficiale della Marina

(Adnkronos) - Sono accusati di Spionaggio e rivelazione di segreto l'ufficiale della Marina Militare e l'ufficiale delle Forze Armate russe di stanza nel nostro Paese fermati ieri sera dai carabinieri. L'intervento è avvenuto in occasione di un incontro clandestino tra i due, sorpresi in flagranza immediatamente dopo la cessione di documentazione da parte dell'ufficiale italiano in cambio di una somma di denaro. Il capitano di fregata è stato arrestato e trasferito in carcere: è accusato di procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato, Spionaggio politico-militare, Spionaggio di notizie di cui è stata vietata la divulgazione. E invece al vaglio la posizione dell'ufficiale accreditato presso ...

Agenzia_Ansa : Documenti ad un ufficiale russo, arrestato un militare italiano. Entrambi sono accusati di spionaggio. Al vaglio l… - Corriere : ???? ULTIM'ORA - Spionaggio, arrestato militare italiano: avrebbe passato documenti segreti a un ufficiale russo - Agenzia_Italia : Un ufficiale della marina italiana è stato arrestato per aver venduto segreti ai russi - antocoppola87 : RT @GiulioTerzi: Spie russe in action (e beccate).Governo Draghi non chiude gli occhi - fineinizio : RT @strimbalzo: Un ufficiale della Marina Italiana arrestato per spionaggio mentre consegnava documenti top secret a emissario russo. Paga… -