Spionaggio | arrestato ufficiale della Marina

(Di mercoledì 31 marzo 2021) (Adnkronos) – Sono accusati die rivelazione di segreto l’Militare e l’delle Forze Armate russe di stanza nel nostro Paese fermati ieri sera dai carabinieri. L’intervento è avvenuto in occasione di un incontro clandestino tra i due, sorpresi in flagranza immediatamente dopo la cessione di documentazione da parte dell’italiano in cambio di una somma di denaro. Il capitano di fregata è statoe trasferito in carcere: è accusato di procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato,politico-militare,di notizie di cui è stata vietata la divulgazione. E invece al vaglio la posizione dell’accreditato presso ...

Agenzia_Ansa : Documenti ad un ufficiale russo, arrestato un militare italiano. Entrambi sono accusati di spionaggio. Al vaglio l… - TgLa7 : Un ufficiale della #marina #militare italiana e' stato arrestato dai carabinieri del #Ros, dopo essere stato fermat… - Corriere : ???? ULTIM'ORA - Spionaggio, arrestato militare italiano: avrebbe passato documenti segreti a un ufficiale russo - Kristina_Claret : Spionaggio russo a Roma: la reazione dell’Italia La Farnesina ha reso noto che su istruzioni di Di Maio (fa già 'ri… - AlessiaArgent : RT @jacopo_iacoboni: Dell'ufficiale italiano arrestato per intelligence con il nemico (russi) si conosce anche il nome. Domani moltissimi… -

Aveva il compito di decretare la sicurezza dei documenti dello Stato maggiore di Difesa Walter Biot, l'ufficiale della marina militarecon l'accusa di. Dal suo ufficio passavano tutti i documenti riservati e classificati, compresi quelli della Nato . Alla Russia Biot potrebbe dunque aver venduto carte sulla ...... entrambi accusati di gravi reati attinenti alloe alla sicurezza dello Stato. L'... Il capitano della Marina è stato, mentre la posizione dello straniero è tuttora al vaglio in ...Così agiva Walter Biot, l'ufficiale della Marina, capitano di fregata arrestato in flagranza per spionaggio ieri dai Carabinieri del Ros. La sim, che è stata sequestrata, verrà ora analizzata dagli ...Roma, 31 mar. (Adnkronos) - E' fissata per domani l'udienza di convalida per Walter Biot, l'ufficiale della Marina arrestato per spionaggio dai ...