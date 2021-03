Spionaggio | arrestato militare italiano | dava dossier a un ufficiale russo Cosa sappiamo

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Documenti riservati, soldi, pennette usb, l’incontro clandestino in un parcheggio di Roma. Sono questi alcuni tasselli della vicenda che ha portato all’arresto di undella Marinaitaliana (CHI È), accusato di aver ceduto a undelle forze armate russe documenti riservati e quindi di reati attinenti alloe alla sicurezza dello Stato. I due sono stati sorpresi il 30 marzo dagli agenti del Ros mentre l'stava dando all'altro dei“classificati” in cambio di denaro. Eccofinora.

31 marzo 2021 Alta tensione tra Roma e Mosca dopo la scoperta di un'operazione dimilitare, conclusa con l'arresto di un ufficiale della Marina italiana e l'espulsione di due funzionari russi. Il capitano di fregata Walter Biot è accusato di aver fornito per denaro ...Questo il modus operandi " secondo l'accusa - del capitano di fregata Walter Biot , il militare italianostamattina dalla Procura di Roma con l'accusa di. Biot, che aveva accesso ...E’ accusato di procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato, spionaggio politico e militare e rivelazione di segreto. Per Walter Biot, capitano di Fregata in servizio presso lo Stato ...Di Maio: “È un avvenimento gravissimo” Un increscioso avvenimento è accaduto ieri sera a Roma, il che fa tornare in auge il tema dello spionaggio internazionale. Un ufficiale della Marina italiana è ...