Advertising

TgLa7 : Un ufficiale della #marina #militare italiana e' stato arrestato dai carabinieri del #Ros, dopo essere stato fermat… - Corriere : ???? ULTIM'ORA - Spionaggio, arrestato militare italiano: avrebbe passato documenti segreti a un ufficiale russo - DavideTedesco74 : RT @Corriere: ???? ULTIM'ORA - Spionaggio, arrestato militare italiano: avrebbe passato documenti segreti a un ufficiale russo - kkvignarca : RT @Corriere: ???? ULTIM'ORA - Spionaggio, arrestato militare italiano: avrebbe passato documenti segreti a un ufficiale russo - il_Tinto : RT @Corriere: Spionaggio, arrestato militare italiano: avrebbe passato documenti segreti a ufficiale ... -

Ultime Notizie dalla rete : Spionaggio arrestato

...militare italiana è statodai carabinieri del Ros, dopo essere stato fermato assieme ad un ufficiale delle forze armate russe:entrambi sono accusati di gravi reati attinenti allo...... entrambi accusati di gravi reati attinenti alloe alla sicurezza dello Stato. L'... Il capitano della Marina è stato, mentre la posizione dello straniero è tuttora al vaglio in ...L’italiano è stato arrestato in flagranza di reato. La posizione del cittadino russo è tuttora al vaglio, in relazione al suo status diplomatico. Spionaggio e rivelazione di segreto ...Ha il sapore della spy story. Nella serata di ieri i carabinieri del Ros, sotto la direzione della Procura della Repubblica di Roma, hanno fermato un ufficiale della Marina Militare e un ...