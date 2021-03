Spese mediche detraibili solo con mezzi di pagamento tracciabili (Di mercoledì 31 marzo 2021) La campagna dichiarativa 2021 è alle porte ed anche quest’anno le novità non mancano. Una delle più importanti novità da segnalare è quella relativa alle Spese sanitarie per cui spetta la detrazione del 19% ai fini IRPEF, che devono essere sostenute con strumenti di pagamento tracciabili. Non è una novità di poco conto. Per poter detrarre le Spese mediche sostenute nel 2020 e poter fruire della detrazione fiscale del 19%, i contribuenti interessati devono poter dimostrare di avere effettuato il pagamento delle Spese sanitarie con uno strumento di pagamento tracciabile e portare al CAF o al commercialista copia del documento fiscale (fattura o ricevuta) e copia del pagamento. E quindi, giusto per fare un esempio, una visita medica ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 31 marzo 2021) La campagna dichiarativa 2021 è alle porte ed anche quest’anno le novità non mancano. Una delle più importanti novità da segnalare è quella relativa allesanitarie per cui spetta la detrazione del 19% ai fini IRPEF, che devono essere sostenute con strumenti di. Non è una novità di poco conto. Per poter detrarre lesostenute nel 2020 e poter fruire della detrazione fiscale del 19%, i contribuenti interessati devono poter dimostrare di avere effettuato ildellesanitarie con uno strumento ditracciabile e portare al CAF o al commercialista copia del documento fiscale (fattura o ricevuta) e copia del. E quindi, giusto per fare un esempio, una visita medica ...

