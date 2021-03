“Speravo de Morì Prima”: nell’ultima puntata un ospite speciale (Di mercoledì 31 marzo 2021) La serie tv è arrivata al termine Totti torna a indossare la maglia della Roma e lo fa per un’occasione speciale. L’ex capitano della Roma tornerà a vestire la maglia numero 10 dando il cambio a a Pietro Castellitto. Nella finale di “Speravo de Morì Prima“, in onda venerdì 2 aprile su Sky e in streaming su NOW dalle 21.15 In una fra le più emozionanti delle sequenze finali della serie diretta da Luca Ribuoli, il vero Capitano entrerà in scena a salutare la città accorsa a celebrarlo all’Olimpico in quell’indimenticabile pomeriggio del 28 maggio 2017 in cui Francesco Totti smise definitivamente col calcio giocato. La serie si basa sul libro “Un Capitano” scritto proprio da Totti con Paolo Condò. Affronta l’ultimo difficile anno del capitano giallorosso alla Roma quando i dissidi con Spalletti lo hanno poi portato alla ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 31 marzo 2021) La serie tv è arrivata al termine Totti torna a indossare la maglia della Roma e lo fa per un’occasione. L’ex capitano della Roma tornerà a vestire la maglia numero 10 dando il cambio a a Pietro Castellitto. Nella finale di “de“, in onda venerdì 2 aprile su Sky e in streaming su NOW dalle 21.15 In una fra le più emozionanti delle sequenze finali della serie diretta da Luca Ribuoli, il vero Capitano entrerà in scena a salutare la città accorsa a celebrarlo all’Olimpico in quell’indimenticabile pomeriggio del 28 maggio 2017 in cui Francesco Totti smise definitivamente col calcio giocato. La serie si basa sul libro “Un Capitano” scritto proprio da Totti con Paolo Condò. Affronta l’ultimo difficile anno del capitano giallorosso alla Roma quando i dissidi con Spalletti lo hanno poi portato alla ...

