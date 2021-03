Spazio | Esa a caccia di nuovi astronauti | bando aperto fino al 28 maggio

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Si èoggi ildell’Agenzia spaziale europea per la selezione die astronaute al quale, sottolinea ESA, sono caldamente invitati a partecipare candidate e candidati qualificati senza distinzione di genere. Oltre a reclutare imembri dei corpici, ESA ha lanciato anche un concorso durante il quale saranno selezionati astronaute econ disabilità fisiche specifiche che parteciperanno al “Parastronaut Feasibility Project”. Questo progetto è una prima mondiale, che intende abbattere le barriere per le persone che convivono con disabilità fisiche e permettere loro di compiere una missione spaziale professionale. “Rappresentare tutte le parti della nostra società è un impegno che prendiamo molto seriamente,” commenta David Parker, Direttore ...

Entrambi i concorsi rimarranno aperti da oggi al 28 maggio 2021 e l'ESA prenderà in considerazione solamente le candidature inviate tramite la pagina web Career nell'arco di queste otto settimane. Per questa attività, "l'Esa ha stabilito un finanziamento a fondo perduto di 625.000 euro a parziale copertura sulla totale durata del contratto pari a 7 anni, che verrà distribuito fra le start up ..." E' stato aperto oggi il bando per la selezione delle astronaute e degli astronauti ESA 2021. E' il primo concorso in più di dieci anni, il quarto dal 1978. Le nuove "reclute" lavoreranno a fianco degl ...