Spagna, Baleari e Comunità Valenciana contro l’obbligo di mascherina anche in spiaggia: la legge sarà rivista (Di mercoledì 31 marzo 2021) Le regioni spagnole si schierano contro la nuova legge entrata in vigore da oggi, che impone l’utilizzo della mascherina anche in spiaggia e anche nel caso in cui si riesca a rispettare la distanza di 1,5 metri. Gli esperti in materia giuridica della Comunità autonoma delle Isole Baleari, per esempio, considerano che la nuova normativa non prevale su un decreto regionale che esonera da quest’obbligo le persone che vanno in spiaggia solo con conviventi o da sole, secondo l’assessora regionale alla Sanità, Patricia Gómez. La Comunità Valenciana ha proposto invece che la mascherina non sia obbligatoria per chi prende il sole in spiaggia o fa il bagno, riporta l’agenzia di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 31 marzo 2021) Le regioni spagnole si schieranola nuovaentrata in vigore da oggi, che impone l’utilizzo dellainnel caso in cui si riesca a rispettare la distanza di 1,5 metri. Gli esperti in materia giuridica dellaautonoma delle Isole, per esempio, considerano che la nuova normativa non prevale su un decreto regionale che esonera da quest’obbligo le persone che vanno insolo con conviventi o da sole, secondo l’assessora regionale alla Sanità, Patricia Gómez. Laha proposto invece che lanon sia obbligatoria per chi prende il sole ino fa il bagno, riporta l’agenzia di ...

Corriere : ?? Sono almeno 2.500 i lombardi che andranno a passare le vacanze di Pasqua in Spagna, soprattutto nelle isole - Ticinonline : Mascherina in spiaggia? Le Baleari non ci stanno #baleari #mascherina #salute #isolebaleari #spagna #spiagge… - fame_monte : RT @f1globulirossi: @RobertoRenga Ho appena visto un sevizio di @RaiNews su #Madrid e la #Spagna. Tutto aperto. Contagi #covid ai massimi e… - valedc20 : Cosa dire dei #milanesi che partono per le #baleari,#Canarie, #Spagna? Niente,si commentano da soli.Per evitare occ… - f1globulirossi : @RobertoRenga Ho appena visto un sevizio di @RaiNews su #Madrid e la #Spagna. Tutto aperto. Contagi #covid ai massi… -