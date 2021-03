SpaceX | lo Starship esplode di nuovo | Musk annuncia nuovi test

(Di mercoledì 31 marzo 2021)per il prototipo SN11 realizzato da: mancato l’atterraggio, il razzo è esploso in cielo, durante la fase di caduta controllata Il volo dell’astronave futuristica a forma di proiettile diè stato un disastro: il tentativo, il quarto per questo modello, è stato lanciato dalla struttura didella compagnia Boca Chica, al confine tra Stati Uniti e Messico. Il “salto” non è riuscito nemmeno stavolta perché il razzo è esploso in cielo, durante la fase di caduta controllata. Nelle prossime settimane saranno effettuate le analisi per comprendere quale problema sia occorso con i motori e saranno apportate le modifiche strutturali necessarie. Già un mese fa un altrosi era concluso in modo simile. “Sembra che il motore 2 abbia avuto problemi durante la ...

Non c'è pace per l'azienda aerospaziale guidata da Elon Musk. La nuova prova del prototipo di razzo Starship SN11 di SpaceX è ancora fallita. Il quarto tentativo per questo modello non è andato a buon fine e non è certo il primo inconveniente per questo tipo di razzi. Già un mese fa un'altra prova ...