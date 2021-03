Sostegni | erogazione bonus ai collaboratori sportivi

(Di mercoledì 31 marzo 2021) VITERBO - È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto - legge 22 marzo 2021, n. 41 (c.d. Decreto), contenente la normativa per l'delai. La normativa, prevista dall'articolo ...

VITERBO - È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto - legge 22 marzo 2021, n. 41 (c.d. Decreto), contenente la normativa per l'del bonus ai Collaboratori Sportivi. La normativa, prevista dall'articolo 10 (commi da 10 a 15), stabilisce che Sport e Salute eroghi ......parlamentari abruzzesi si battano nelle aule di Camera e Senato per modificare il "Decreto"... Savino Saraceni, secondo cui "il parametro di riferimento scelto per l'dei contributi ...Leggi anche Contributo a fondo perduto del decreto Sostegni: come presentare le domande L’erogazione del contributo - a differenza di quanto previsto dalle precedenti edizioni dell’agevolazione – ha ...La scelta della modalità di erogazione del fondo perduto ... A differenza di quanto esplicitato al comma 7 dell'articolo l'articolo 1 del dl 41/2021 (il Decreto Sostegni), norma che ha introdotto il ...