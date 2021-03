Sopracciglia rade e sottili? Ricresceranno grazie a questo siero fai da te!

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Purtroppo lesono un problema comune tra chi negli anni ‘90 o 2000 ha seguito la moda del tempo. Allora, infatti, la linea doveva essere talmente fine da risultare appena appena percepibile, ma oggi la tendenza ha invertito drasticamente la rotta: l’arco va portato ben disegnato, pieno e marcato, per enfatizzare lo sguardo e riconsegnare al volto le giuste proporzioni. Eppure, nonostante le cure e l’impegno, in alcune zone i peli estirpati non ricrescono quasi più ed è necessario ricorrere al make up per colmare i buchetti. Provatespeciale, fai da te, economico ed efficace. Stendetelo almeno una volta al giorno e sempre prima di andare a letto. Munitevi del vecchio contenitore di un lucida labbra, vuoto e ben pulito, con tanto di applicatore: in ...

Anche lenon devono essere trascurate. Anzi, per chi ha i capelli bianchi, incorniciano in modo ancora più accentuato lo sguardo. Se sono quindi, vale dunque la pena riempirle con ......"microblading" che disegnano pelo per pelo e aiutano a riempire le zone più, come Unbelieva' Brow Micro Tatouage di L'Oréal Paris . Infine, tra le novità per rispettare la tendenza...Potrebbe non essere la soluzione migliore, invece, per chi ha sopracciglia molto rade e chiare e vorrebbe qualcosa che oltre a fissarle le scurisca un po’. Il gel di Espressoh si può comprare solo sul ...