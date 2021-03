Sophie Codegoni ha già dimenticato Matteo? Beccata con un ex di Uomini e Donne - (Di mercoledì 31 marzo 2021) Novella Toloni L'ex tronista, dopo la rottura con la sua scelta, si è mostrata sui social con Gianluca De Matteis e alcuni video sono finiti al centro delle polemiche È durata poco meno di un mese la storia tra la tronista Sophie Codegoni e il corteggiatore Matteo Ranieri. La coppia - nata negli studi di Uomini e Donne a fine febbraio - non è riuscita a far decollare la relazione. Un epilogo avvalorato dalle dichiarazioni rilasciate dalla Codegoni nell'intervista che ci aveva concesso poche settimane fa: "La nostra relazione sta procedendo come tutte quelle in cui ci si vede poco e per poco tempo, mi riserbo di dirlo più in là". E invece tutto finito e comunicato, come prassi vuole, attraverso alcuni video pubblicati da Matteo e Sophie ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 31 marzo 2021) Novella Toloni L'ex tronista, dopo la rottura con la sua scelta, si è mostrata sui social con Gianluca De Matteis e alcuni video sono finiti al centro delle polemiche È durata poco meno di un mese la storia tra la tronistae il corteggiatoreRanieri. La coppia - nata negli studi dia fine febbraio - non è riuscita a far decollare la relazione. Un epilogo avvalorato dalle dichiarazioni rilasciate dallanell'intervista che ci aveva concesso poche settimane fa: "La nostra relazione sta procedendo come tutte quelle in cui ci si vede poco e per poco tempo, mi riserbo di dirlo più in là". E invece tutto finito e comunicato, come prassi vuole, attraverso alcuni video pubblicati da...

