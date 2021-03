“Sono morti soffocati”. Viviana Parisi e Giole, i risultati dell’ultima perizia: “E dopo ecco cosa hanno fatto ai loro corpi” (Di mercoledì 31 marzo 2021) Viviana Parisi e Gioele Mondello, a molti mesi dal ritrovamento dei corpi per la famiglia qualcosa ancora non torna. Solo poche settimane fa il procuratore di Patti ì Angelo Vittorio Cavallo aveva ribadito la versione della Procura ai microfoni di AdnKronos. “Al di là delle risultanze oggettive delle consulenze, abbiamo vagliato tutte le ipotesi alternative, confrntando ed incrociando dichiarazioni, risultati di tabulati telefonici, indagini tecniche, accertamenti genetici eccetera e per tale motivo non condividiamo le conclusioni dei consulenti di parte, che riteniamo quanto meno ardite”. “Gli esami sul piccolo Gioele richiederanno ancora qualche tempo alla luce delle condizioni in cui è stato ritrovato”, aggiunge il magistrato.”Anche questo esame ad opera dei consulenti di parte è stato ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 31 marzo 2021)e Gioele Mondello, a molti mesi dal ritrovamento deiper la famiglia qualancora non torna. Solo poche settimane fa il procuratore di Patti ì Angelo Vittorio Cavallo aveva ribadito la versione della Procura ai microfoni di AdnKronos. “Al di là delle risultanze oggettive delle consulenze, abbiamo vagliato tutte le ipotesi alternative, confrntando ed incrociando dichiarazioni,di tabulati telefonici, indagini tecniche, accertamenti genetici eccetera e per tale motivo non condividiamo le conclusioni dei consulenti di parte, che riteniamo quanto meno ardite”. “Gli esami sul piccolo Gioele richiederanno ancora qualche tempo alla luce delle condizioni in cui è stato ritrovato”, aggiunge il magistrato.”Anche questo esame ad opera dei consulenti di parte è stato ...

Advertising

SkyTG24 : A #Londra nelle ultime 24 ore, per la prima volta in sei mesi, non sono stati registrati decessi legati al… - lucianonobili : Nelle ultime 24 ore in Gran Bretagna si sono registrati zero morti per #Covid Zero. Un numero che vorremmo ascoltar… - Agenzia_Ansa : Ancora violenze in Birmania. Nella giornata di domenica sono stati registrati almeno 36 morti mentre, ad ora, saba… - antoromani59 : RT @antonellaviol17: Vaccinazioni over 70 e over 80, l'Italia non sta procedendo come dovrebbe. Se non acceleriamo vaccinando le persone p… - GiorgioCarbon12 : RT @xenonian1: Dottor Citro: «O sono ignoranti o ordini superiori volevano i morti» – Video -