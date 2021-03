Sondaggi politici elettorali oggi 31 marzo 2021: stare con Draghi non fa bene alla Lega. Salvini perde consensi (Di mercoledì 31 marzo 2021) Sondaggi politici elettorali oggi 31 marzo 2021 Sondaggi politici elettorali oggi – Secondo gli ultimi Sondaggi politici dell’istituto SWG e pubblicati dal TG La7 il partito di Giorgia Meloni, Fratelli d’Italia, guadagna consensi a discapito della Lega di Matteo Salvini e del Partito Democratico, entrambi in perdita. L’appoggio del Carroccio al governo del premier Mario Draghi non piace agli elettori. Il primo partito in Italia scende infatti sotto il 23% dei consensi, perdendo sette decimi in una settimana. Ci guadagna Fratelli d’Italia all’opposizione che sale al ... Leggi su tpi (Di mercoledì 31 marzo 2021)31– Secondo gli ultimidell’istituto SWG e pubblicati dal TG La7 il partito di Giorgia Meloni, Fratelli d’Italia, guadagnaa discapito delladi Matteoe del Partito Democratico, entrambi in perdita. L’appo del Carroccio al governo del premier Marionon piace agli elettori. Il primo partito in Italia scende infatti sotto il 23% deindo sette decimi in una settimana. Ci guadagna Fratelli d’Italia all’opposizione che sale al ...

