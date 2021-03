Sondaggi elezioni Roma 2021: bene Roberto Gualtieri (Di mercoledì 31 marzo 2021) Gli ultimi Sondaggi delle elezioni di Roma 2021 sono stati realizzati da BiDiMedia sulla base del parere di 1.700 Romani. Per realizzare il Sondaggio sono stati presi in considerazione i candidati più probabili dal momento che ancora non ci sono molte certezze. I risultati ottenuti mostrano Roberto Gualtieri come vincitore del primo turno e di tutti i ballottaggi. bene anche Virginia Raggi che vincerebbe al primo turno, ma sarebbe perdente nel secondo turno contro Guartieri e Calenda. Il centrodestra invece molto male: il candidato più probabile, Andrea Abodi, perderebbe sia al primo che al secondo turno. Ultimi Sondaggi delle elezioni di Roma 2021 Il ... Leggi su romanotizie24 (Di mercoledì 31 marzo 2021) Gli ultimidelledisono stati realizzati da BiDiMedia sulla base del parere di 1.700ni. Per realizzare ilo sono stati presi in considerazione i candidati più probabili dal momento che ancora non ci sono molte certezze. I risultati ottenuti mostranocome vincitore del primo turno e di tutti i ballottaggi.anche Virginia Raggi che vincerebbe al primo turno, ma sarebbe perdente nel secondo turno contro Guartieri e Calenda. Il centrodestra invece molto male: il candidato più probabile, Andrea Abodi, perderebbe sia al primo che al secondo turno. UltimidellediIl ...

